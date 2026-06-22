TIM, informativa su azioni proprie

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra il 15 e il 19 giugno 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 1.550.668 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 7,9453 euro per azione, per un controvalore pari a 12.320.466,40 euro.



Dall'avvio della prima tranche, TIM ha acquistato complessivamente 4.594.146 azioni, pari a circa lo 0,22% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 34,87 milioni di euro.



Al 19 giugno 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 8.704.180 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,41% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, sottotono la compagnia telefonica , che chiude la seduta con un calo dell'1,51%.









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