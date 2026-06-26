Milano 16:12
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Dow Jones 16:12
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Londra 16:12
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New York: balza in avanti Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con una variazione percentuale del 3,17%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Johnson & Johnson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Johnson & Johnson rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 254,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 249,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 259,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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