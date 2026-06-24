Alia Mentis verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 96,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 96,8 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 31,8 milioni di euro in aumento di capitale. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, la capitalizzazione sarebbe di 100 milioni di euro e la raccolta di 35 milioni di euro.



Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,25 euro per azione, mentre il flottante si attesta al 32,9% (35% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).



Il CdA è composto da 5 membri: Giuseppe Paronetto (Presidente), Giorgia Daniel (Consigliere), Cristina Abramo (Consigliere), Attilio De Colle (Consigliere), Matteo Zoppas (Consigliere indipendente).



L'azionariato dopo l'ammissione, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, vede Paronetto-Daniel (società detenuta al 100% da Giuseppe Paronetto) al 67,1% del capitale sociale e Axon Partners Group al 8,3% del capitale (quota compresa nel flottante). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe, Paronetto-Daniel sarebbe al 65% del capitale e Axon Partners Group all'8%. Lo statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi della quale saranno attribuiti 2 voti a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco speciale.



L'ammissione su Euronext Growth Milan (EGM) è prevista domani, 25 giugno, con il debutto a Piazza Affari lunedì 29 giugno. Giotto Cellino SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA) e Intesa Sanpaolo lo Specialist e Global Coordinator.



Nel 2025 la società ha registrato total sales pari a 14,7 milioni di euro, in crescita dell'86% rispetto al 2024, con EBITDA pari a 8,5 milioni di euro e un EBITDA margin del 57,9%. L'utile netto 2025 si è attestato a 4,1 milioni di euro, con un net income margin del 27,9%.

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