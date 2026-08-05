SpaceX batte le attese, ma pesa il conto dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - SpaceX
ha superato le aspettative degli analisti nel suo primo trimestre da società quotata, ma il forte incremento degli investimenti nell'intelligenza artificiale ha spaventato gli investitori. Negli scambi afterhours il titolo ha perso circa il 7%, dopo che l'azienda ha comunicato una spesa in conto capitale salita a 18,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre.
L'azienda guidata da Elon Musk
ha registrato ricavi
per 7,8 miliardi di dollari, superiori ai 6,81 miliardi attesi dagli analisti, mentre la perdita
si è attestata a 9 centesimi per azione, decisamente inferiore ai 24 centesimi previsti dal consensus.
Durante la conference call con gli analisti, Musk ha ribadito la volontà di accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
, affermando di attendersi un netto miglioramento del ritmo di crescita del business. Ha inoltre rilanciato l'obiettivo di portare SpaceX a un tasso di ricavi annualizzato di 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, un traguardo molto superiore alle stime di mercato, che prevedono ricavi per circa 38,6 miliardi nel 2026.L'amministratrice delegata Gwynne Shotwell
ha delineato anche l'espansione di Starlink
, che punta a competere direttamente con i principali operatori mobili statunitensi come AT&T, Verizon e T-Mobile, integrando la rete satellitare con infrastrutture terrestri. Al termine del secondo trimestre gli abbonati
Starlink hanno raggiunto quota 12 milioni, leggermente al di sotto delle attese degli analisti.
Sul fronte spaziale, Musk ha espresso fiducia nel programma Starship
dopo l'ultimo test ritenuto in gran parte positivo, prevedendo un rapido aumento della frequenza dei lanci fino ad arrivare, entro circa un anno, a una missione al giorno.
Nonostante risultati migliori delle attese e perdite inferiori alle previsioni anche nel business dell'AI, il mercato resta prudente. Gli elevati investimenti necessari per sostenere i progetti sull'intelligenza artificiale e sui futuri data center spaziali alimentano i timori sui costi e sui tempi di realizzazione.
A pesare sul sentiment contribuisce inoltre l'imminente sblocco di oltre 100 miliardi di dollari di azioni
, che potrebbero aumentare la pressione sul titolo.(Foto: SpaceX su Unsplash)