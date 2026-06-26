Volkswagen valuta un taglio fino a 100 mila posti di lavoro

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedesca starebbe valutando di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello globale nei prossimi anni. Lo riporta il magazine economico tedesco Manager Magazin, a cui Volkswagen ha ribattuto che "i dettagli della questione saranno discussi e approvati dagli organi competenti. Non anticiperemo questo processo".



"Il Consiglio di amministrazione del gruppo ha ripetutamente sottolineato che il nostro attuale modello di business non funziona più per tutti i marchi nella sua forma attuale", ha aggiunto l'azienda, affermando che sia il gruppo che l'industria automobilistica stanno attraversando una profonda trasformazione.



Il magazine economico tedesco ha anche riportato che la casa automobilistica starebbe pianificando di ridurre gli investimenti di circa il 15%, portandoli a poco più di 130 miliardi di euro nei prossimi anni.

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