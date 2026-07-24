Volkswagen, il fatturato tiene nel primo semestre ma la taglia stima sul 2026

(Teleborsa) - Volkswagen ha registrato un fatturato del primo semestre 2026 sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, spiegando che l'aumento dei ricavi nei servizi finanziari (+7,9%) ha quasi compensato il calo registrato nel settore automobilistico (-2,1%)". Nel secondo trimestre, il giro d'affari si è attestato a 82,4 miliardi di euro (+2,0%).



Il risultato operativo è diminuito di 0,8 miliardi, "principalmente a causa di spese pari a circa 0,5 miliardi di euro relative all'interruzione della produzione statunitense dell'ID.4, nonché degli effetti negativi sul mix di prodotti".



Il produttore tedesco di auto prevede ora una variazione del fatturato nel 2026 tra -3% e 0% rispetto all'anno precedente (precedente stima tra 0% e +3%). Il margine operativo del Gruppo dovrebbe rimanere tra il 4,0% e il 5,5% pur dovendo affrontare sfide quali stabilimenti sottoutilizzati e un divario di costi del 30% rispetto alla concorrenza.



Al momento, il titolo Volkswagen cede intorno all'1,7% tra i peggiori del Dax di Francoforte.

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