USA, offerte posti di lavoro in calo a giugno

(Teleborsa) - Cala il numero di offerte di posti lavoro negli Stati Uniti a giugno. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment).



A giugno, le posizioni aperte sono scese a 7,359 milioni dai 7,537 milioni di maggio (dato rivisto da un preliminare di 7,594). Il dato si è rivelato inferiore anche alle attese degli analisti, che prevedevano 7,440 milioni.



Il numero di assunzioni è rimasto invariato a 5,3 milioni e le dimissioni volontarie sono rimaste stabili a 3,2 milioni. Invariati anche i licenziamenti a 1,8 milioni.

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