Alfio Bardolla cede l’intera partecipazione detenuta in AGL Aste Immobiliari

(Teleborsa) - Alfio Bardolla Training Group ha fatto sapere di avere sottoscritto l’atto di cessione dell’intera partecipazione detenuta in AGL Aste Immobiliari (AGL), pari all’83,67% del relativo capitale sociale, a favore di una pluralità di acquirenti: EXTRA (51% del capitale sociale di AGL), Mediterranean Group Limited (24%), Dynamic Services Limited (5%) e Soluzione Debiti 24 (3,67%)



AGL è una società attiva nel settore immobiliare e, in particolare, nei servizi connessi alle aste giudiziarie e alle esecuzioni immobiliari



L’operazione, ha spiegato Alfio Bardolla in una nota, si inquadra nell’ambito delle valutazioni strategiche di valorizzazione del patrimonio partecipativo e di focalizzazione sulle proprie attività core nel digital financial & business training, anche in funzione dell’impiego alternativo delle risorse rivenienti dalla dismissione.



Il corrispettivo complessivo dell’operazione è pari a 1,19 milioni di euro, determinato in misura fissa e non soggetto ad aggiustamenti, e risulta ripartito tra le singole cessioni secondo gli accordi definiti con ciascun acquirente.



All’ esito dell’operazione, ABTG non detiene più alcuna partecipazione in AGL. L’operazione non determina effetti economici significativi sul conto economico consolidato del Gruppo ABTG.

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