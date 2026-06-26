Rocket Sharing Company cede a Mexedia il 51% di Stantup Service

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company , facendo seguito a quanto comunicato il 21 maggio 2026, rende noto, a fronte dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte all’operazione, di aver ceduto a Mexedia la partecipazione detenuta in Stantup Service, rappresentativa del 51% del relativo capitale.



La Partecipazione è stata ceduta (i) per una quota corrispondente allo 0,93% del capitale di Stantup, mediante la sottoscrizione di un atto di cessione di quote risolutivamente condizionato alla piena efficacia del Conferimento; e (ii) per la restante porzione della

Partecipazione, corrispondente al 50,07%, mediante la sottoscrizione di un atto di conferimento a integrale liberazione di un aumento del capitale a pagamento, in forma inscindibile e con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato alla sottoscrizione da parte di Rocket, per un importo pari a euro 16.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive 2.253.129 azioni ordinarie di Mexedia ammesse a quotazione su Euronext Growth Paris deliberato dal relativo consiglio di amministrazione in esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci della stessa del 13 marzo 2026.



A seguito dell’emissione delle Nuove Azioni, Rocket deterrà il 28,33% del capitale di Mexedia.

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