Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7894. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7831. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7957.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)