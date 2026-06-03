Milano 9:52
50.322 -0,51%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:52
10.337 -0,35%
24.916 -0,83%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7894. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7831. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7957.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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