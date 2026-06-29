Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno
La giornata del 28 giugno chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,03%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6192. Supporto a 0,6187. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6197.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)