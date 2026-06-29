Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

La giornata del 28 giugno chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,03%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6192. Supporto a 0,6187. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6197.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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