Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6197, mentre il primo supporto è stimato a 0,6181. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6213.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)