Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Debole la giornata del 26 giugno per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un calo dello 0,55%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8.430,8. Primo supporto a 8.339,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8.294,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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