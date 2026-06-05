Olliv Italia, autorizzata da Consob come prestatore di servizi per cripto-attività

(Teleborsa) - Consob ha autorizzato Olliv Italia come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento del servizio di scambio di cripto-attività con fondi.



Olliv Italia, iscritta al Registro degli Operatori di Valute Virtuali gestito dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), è la società che gestisce ed esercita la rete di sportelli automatici CoinFlip Bitcoin ATM sul territorio italiano. La rete CoinFlip conta oltre 130 ATM attivi in Italia, posizionati all'interno di esercizi commerciali partner come tabaccherie, bar ed edicole.

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