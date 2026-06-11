Eaton, raggiunto accordo per la fusione della sua divisione mobilità con Dana

(Teleborsa) - Ben comprata Eaton nel pre-market di Wall Street dopo l'annuncio della prossima fase della trasformazione del proprio portafoglio.



L'azienda specializzata nella gestione intelligente dell'energia ha fatto sapere giovedì di avere stipulato un accordo definitivo con Dana Incorporated in base al quale Eaton separerà e unirà il suo Mobility Group a Dana tramite un'operazione di Reverse Morris Trust (RMT), dando vita a una società combinata con una valutazione superiore a 10 miliardi di dollari.



Secondo i termini dell'accordo di fusione, la Società riceverà circa 1,1 miliardi di dollari in distribuzioni di cassa e gli azionisti della Società riceveranno nuove azioni della società risultante dalla fusione, in modo tale che, a seguito del perfezionamento dell'operazione, gli azionisti della Società deterranno almeno il 50,1% delle azioni in circolazione della società risultante dalla fusione.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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