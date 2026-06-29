Deboli Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l' S&P-500 segna un incremento dello 0,76%.



Mentre gli operatori tornano a scommettere sul fatto che il boom degli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale continuerà a sostenere gli utili aziendali, l’attenzione resta concentrata sulla ricca serie di appuntamenti di questa settimana a partire dal Forum della BCE a Sintra, che si apre stasera con il discorso di Christine Lagarde alle 18:30 e culminerà mercoledì con una tavola rotonda che riunirà Warsh, Bailey e Macklem sulle conseguenze dello shock petrolifero; i dati sull'inflazione nell'eurozona di mercoledì; il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, anticipato a giovedì a causa della chiusura di Wall Street venerdì in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza.



Rimangono monitorate anche le questioni internazionali dopo che USA e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi e il presidente Trump ha annunciato che i colloqui riprenderanno domani in Qatar.



Dall’agenda macro odierna, è migliorata oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di giugno 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,0 punti, rispetto ai 93,7 punti del mese precedente (rivisto da 93,5) e risulta anche al di sopra dei 94,3 attesi dal mercato.



L' Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 4.027 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,91%.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +72 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,58%.



Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte , che resta incollata sui livelli della vigilia, deludente Londra , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi , che mostra un piccolo decremento dello 0,21%.



Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share , che rimane a 53.790 punti.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,36%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+2,72%), DiaSorin (+2,37%), Saipem (+1,80%) e STMicroelectronics (+1,58%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Buzzi , che ha chiuso a -4,84%.



Vendite su Stellantis , che registra un ribasso del 2,76%.



Seduta negativa per Inwit , che mostra una perdita del 2,55%.



Sotto pressione Nexi , che accusa un calo del 2,20%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+2,57%), Reply (+2,28%), Technoprobe (+2,24%) e Alerion Clean Power (+1,65%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca Ifis , che ha chiuso a -9,21%.



Vendite a piene mani su Caltagirone SpA , che soffre un decremento del 4,17%.



Scivola Cementir , con un netto svantaggio del 3,76%.



In rosso Danieli , che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.





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