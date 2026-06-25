e-Novia, assemblea approva bilancio e nomina CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di e-Novia , società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, ha approvato il Bilancio di esercizio 2025 e presa visione del Bilancio consolidato 2025.



L’Assemblea Ordinaria degli azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire il risultato negativo dell’esercizio pari a Euro 1.649.940 mediante utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal

bilancio al 31 dicembre 2025, che si riduce pertanto a Euro 7.770.996.



I soci, basandosi sull’unica lista presentata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato rappresentanti il 20,26% del capitale sociale, ha deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione, per la durata di 2 esercizi, composto da 11 membri: Giuseppe Natale (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Luca Francesco Rancilio (Amministratore Indipendente), Alessio Torelli, Ervino Riccobon, Giovanni Fassi, Massimiliano Andrea Benci, Mario Quirino Bonomi, Alex Buzzetti, Giuseppe Renato Grasso, Glauco Bigini, Roberto De Miranda.



L’Assemblea Ordinaria ha nominato, inoltre, il Collegio Sindacale per la durata di 3 esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028. Sulla base della lista presentata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato rappresentanti il 20,26%

del capitale sociale, il Collegio sindacale risulta composto dai Sindaci effettivi Martino Vincenti (Presidente del Collegio Sindacale), Paola Mignani, Francesco De Luca e dai Sindaci supplenti Marietta Bozza e Silvia Croci.







(Foto: © rawpixel)

Condividi

```