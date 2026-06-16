Generali Investments entra nel segmento degli ETF attivi europei

(Teleborsa) - Generali Investments lancerà i suoi primi ETF attivi per gli investitori in Europa nel corso di quest’anno. L’iniziativa fa parte della più ampia strategia della Società volta ad ampliare la propria gamma di soluzioni di investimento attivo e a offrire ai clienti accesso a un insieme diversificato di strumenti di investimento.



Generali Investments istituirà una propria ICAV a marchio dedicato nella seconda metà dell’anno, mentre le attività di gestione degli investimenti saranno delegate alle società affiliate della piattaforma di Generali Investments.



L’offerta iniziale di prodotti includerà alcune delle competenze di investimento selezionate della piattaforma di Generali Investments, strutturate come ETF attivi sia nel comparto azionario che obbligazionario. Le società coinvolte nella prima fase saranno Generali Asset Management, Global Evolution, Sycomore e Plenisfer, ciascuna con il proprio contributo di competenze specifiche nelle diverse classi di attivo e strategie. Ulteriori lanci con altre affiliate sono previsti nel corso del 2027.



Gli ETF saranno quotati su borse europee selezionate, consentendo così la distribuzione in tutta Europa.



"Questa iniziativa strategica nasce dalla nostra consolidata esperienza nella gestione attiva per offrire ai nostri investitori istituzionali una gamma innovativa di strategie ETF. Rappresenta una tappa fondamentale per la nostra piattaforma di investimento che continua ad evolversi in linea con le aspettative dei clienti in un contesto di persistente incertezza macroeconomica", ha dichiarato Filippo Casagrande, Chief of Investments di Generali Investments.



"Grazie alle competenze complementari delle società che fanno parte della nostra piattaforma, offriremo una gamma diversificata di ETF che combina strategie selezionate con le caratteristiche chiave degli ETF, ovvero trasparenza, liquidità e negoziazione giornaliera", ha aggiunto Renato Zaffuto, Head of ETF Solutions di Generali Investments.

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