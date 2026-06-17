Raccolta ETF cresce a maggio, la domanda si allarga

I flussi si sono indirizzati verso esposizioni sia azionarie sia obbligazionarie in un quadro di mercato costruttivo

(Teleborsa) - Gli ETF domiciliati in Europa hanno registrato una raccolta di 44,3 miliardi di dollari a maggio, con solidi afflussi sia negli azionari sia negli obbligazionari. Il contributo degli azionari è stato di 28,3 miliardi di dollari mentre quello degli obbligazionari di 15,6 miliardi di dollari.



La raccolta netta degli ETF domiciliati in Europa è cresciuta ancora a maggio, chiudendo il mese con un saldo positivo di 44,3 miliardi di dollari che supera di 2,1 miliardi di dollari quello di aprile. Il quadro di mercato è rimasto costruttivo con protratto vigore sui mercati azionari nonché discesa dei prezzi del petrolio e dei tassi obbligazionari a seguito dei segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche.



Nel comparto azionario, spiega David Hsu, Head of Index Equity and ETF Product Specialism di Vanguard Europe, la raccolta degli ETF si è attestata a 28,3 miliardi di dollari nel mese in esame. La categoria core ha attratto afflussi pari a 20,1 miliardi di dollari, in lieve rallentamento dopo il dato record di aprile. Anche sostenibili e tematici hanno registrato validi saldi mensili. Le esposizioni che si sono dimostrate più attrattive sono state quelle globali, agli Stati Uniti e ai mercati sviluppati.



Per gli ETF obbligazionari, la raccolta è stata pari a 15,6 miliardi di dollari a maggio, in evidente crescita dopo il saldo positivo di 10,0 miliardi di dollari di aprile. I flussi si sono indirizzati soprattutto verso i governativi, con saldo pari a 4,9 miliardi di dollari, nonché verso gli obbligazionari societari e gli ultra-brevi che hanno registrato solidi afflussi. Le esposizioni che più hanno incontrato il favore degli investitori sono quelle all’Area Euro, globali e agli Stati Uniti.



Anche gli ETF alternativi, i prodotti che investono in materie prime e i multi-asset hanno registrato dati positivi di raccolta nel mese in esame.



Esposizioni globali ancora al primo posto ma quelle all’azionario americano guadagnano terreno

Le esposizioni globali continuano a dettare il ritmo con afflussi pari a 13,0 miliardi di dollari a maggio, per la seconda volta oltre quota 10 miliardi di dollari nella raccolta mensile. Seguono le esposizioni all’azionario americano con un saldo mensile di 9,0 miliardi di dollari che dall’inizio del 2025 in questa categoria è stato superato soltanto in due occasioni. Al terzo posto si posizionano le esposizioni all’azionario dei mercati sviluppati con una raccolta netta di 6,3 miliardi di dollari. Sul fronte opposto, le esposizioni all’azionario svizzero hanno registrato deflussi pari a 1,4 miliardi di dollari e quelle all’azionario di Area Euro un saldo negativo di 1,1 miliardi di dollari.



Governativi e societari si mantengono attrattivi

I governativi si confermano al primo posto nella raccolta degli ETF obbligazionari con afflussi pari a 4,9 miliardi di dollari a maggio, seguiti da obbligazionari societari e ultra-brevi con saldi positivi rispettivamente di 3,6 miliardi e 2,7 miliardi di dollari. Non si sono osservati deflussi significativi nel mese in esame nelle categorie che seguiamo.



Le esposizioni all’Area Euro restano al primo posto nelle scelte degli investitori

Le esposizioni all’Area Euro hanno attratto afflussi pari a 6,9 miliardi di dollari a maggio seguite da quelle ai mercati globali e agli Stati Uniti con saldi positivi rispettivamente di 3,2 miliardi e 3,1 miliardi di dollari. Non si sono osservati deflussi significativi nel mese in esame nelle categorie che seguiamo.

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