Saab, dalla Polonia ordine da 4,8 miliardi di dollari per tre sottomarini

Ultime consegne entro il 2038

(Teleborsa) - La svedese Saab ha fatto sapere di avere di aver firmato un contratto da 47 miliardi di corone (4,83 miliardi di dollari) con la Polonia per la fornitura di tre sottomarini di tipo A26. Le consegne avverranno in modo continuativo, con le ultime consegne previste entro il 2038.



La società ha spiegato che questo tipo di sottomarini è progettato per soddisfare le impegnative condizioni operative del Mar Baltico ed è specificamente ingegnerizzato per operare in completo silenzio e rimanere non rilevato. Un sottomarino contribuisce in modo significativo alle operazioni navali multidominio grazie alla sua libertà di movimento, alla sua capacità stealth e alle sue capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione.



A supporto del contratto e dell'operatività dei sottomarini da parte della Marina polacca, Saab si impegna a creare in Polonia capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) in stretta collaborazione con l'industria polacca, contribuendo così all'autonomia strategica della Polonia.



Intanto a Stoccolma il titolo della società guidata da Micael Johansson avanza del 2,5%.

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