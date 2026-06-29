Trevi, venduti tutti i diritti inoptati nella prima seduta dell'offerta

(Teleborsa) - Trevi , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha comunicato che, nel corso della prima seduta dell'offerta, risultano venduti tutti i 76.605 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione (i diritti inoptati), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime 245.136 azioni ordinarie di nuova emissione, corrispondenti a circa lo 0,49% del totale delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale.



L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2026. I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la

sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 2,00 euro per nuova azione, nel rapporto di 16 nuove azioni ogni 5 diritti inoptati acquistati.



La società ricorda che, nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato in data 8 giugno 2026 e conclusosi il 25 giugno 2026, sono stati esercitati 15.537.255 diritti di opzione per la sottoscrizione di 49.719.216 nuove azioni, pari a circa il 99,51% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 99.438.432 euro.

Condividi

```