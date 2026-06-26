Trevi, concluso aumento di capitale con la sottoscrizione del 99,51% delle azioni, inoptato offerto il 29 e 30 giugno

(Teleborsa) - Trevi - Finanziaria Industriale (Trevifin) informa che si è concluso il periodo di opzione agli azionisti delle massime 49.964.352 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 100 milioni, comprensivi di sovraprezzo, deliberato dal consiglio di amministrazione della società il 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita il 13 maggio 2026 dall’assemblea straordinaria degli azionisti e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal CdA il 4 giugno 2026.



Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 giugno e conclusosi ieri 25 giugno, sono stati esercitati 15.537.255 diritti di opzione per la sottoscrizione di 49.719.216 Nuove Azioni, pari a circa il 99,51% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 99.438.432.



L’azionista CDP Equity (CDPE), in conformità con l’impegno di sottoscrizione della quota di propria spettanza dell’Aumento di Capitale assunto il 29 marzo 2026, ha sottoscritto 10.626.992 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 21.253.984.



L’azionista Polaris Capital Management, in conformità con l’impegno di sottoscrizione della quota di propria spettanza dell’Aumento di

Capitale assunto il 29 maggio 2026, ha sottoscritto 3.298.720 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 6.597.440.



I rimanenti 76.605 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 245.136 Nuove Azioni, pari a circa lo 0,49% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 490.272, saranno offerti in Borsa da Trevifin nelle sedute del 29 e 30 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella prima seduta.



I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan e attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,00 per Nuova Azione, nel rapporto di 16 Nuove Azioni ogni 5 Diritti Inoptati acquistati.



L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli:



- entro e non oltre il 30 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 29 giugno 2026, o

- entro e non oltre il 1° luglio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda nella seduta del 30 giugno 2026.





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