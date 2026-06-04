Dexelance, chiusura anticipata dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati

(Teleborsa) - Dexelance
, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha fatto sapere che, nel corso della prima seduta dell’offerta in Borsa
, risultano venduti tutti i 134.948 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione
, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime 168.685 azioni ordinarie Dexelance di nuova emissione – con abbinati
gratuitamente i “Warrant Dexelance 2026-2029” – corrispondenti a circa lo 0,51% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Cda a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria del 20 gennaio scorso.
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati
nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 5 giugno 2026
.
I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 1,51 per Nuova Azione
, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 4 Diritti Inoptati acquistati
.
Si ricorda che, nel corso del periodo di offerta in opzione, conclusosi il 1° giugno 2026, sono stati esercitati 26.278.876 diritti di opzione per la sottoscrizione di 32.848.595 Nuove Azioni, pari al 99,49% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 49.601.378,45. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente 32.848.595 Warrant.(Foto: Scott Graham su Unsplash)