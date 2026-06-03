Dexelance, diritti inoptati offerti in Borsa il 4 e 5 giugno

(Teleborsa) - Dexelance , facendo seguito a quanto comunicato il 1° giugno scorso relativo alla conclusione del periodo di offerta in opzione, rende noto quanto segue in merito all’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta.



I rimanenti 134.948 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 168.685 azioni ordinarie Dexelance di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 254.714,35, saranno offerti in Borsa da Dexelance nelle sedute del 4 e 5 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 4 giugno 2026 (l’“Offerta in Borsa”).



Nel corso della seduta del 4 giugno 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nel corso della seduta del 5 giugno 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. Equita SIM coordinerà l’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.



I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,51 per Nuova Azione, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 4 Diritti Inoptati esercitati. Alle Nuove Azioni saranno abbinati gratuitamente i “Warrant Dexelance 2026-2029” nel rapporto di 1 Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta.



L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.:

- entro e non oltre il 5 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda

anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 4 giugno 2026; o

- entro e non oltre l’8 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 5 giugno 2026.



Le Nuove Azioni, con abbinati i Warrant, sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati, con disponibilità in pari data.



Si prevede che Borsa Italiana disporrà l’avvio delle negoziazioni dei Warrant su Euronext Milan a decorrere dal 10 giugno 2026, in caso di chiusura anticipata dell’asta in data 4 giugno o, in alternativa, il 11 giugno 2026.



Si ricorda che i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere (nel periodo di esercizio compreso tra il 7 maggio 2029 e l’8 giugno 2029, quest’ultimo, il termine di decadenza, secondo quanto precisato dal regolamento dei warrant, 1 azione ordinaria Dexelance di nuova emissione ogni 5 Warrant esercitati, al prezzo di Euro 3,02 per ciascuna Azione di Compendio.



Ai sensi del Regolamento Warrant, il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre individuare, a propria discrezione, un solo periodo di esercizio addizionale a decorrere dall’8 giugno 2027, durante il quale i titolari dei Warrant potranno esercitare i medesimi per la sottoscrizione di Azioni di Compendio al prezzo di esercizio addizionale, determinato secondo la formula pro-rata temporis prevista dal Regolamento Warrant.

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