Innovatec, esercitati diritti per sottoscrizione azioni pari al 45,7% del totale

(Teleborsa) - In data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione di massime 40.805.138 azioni ordinarie Innovatec di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 maggio 2026 per un importo massimo pari ad 7.997.807,05 euro.



Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 1° giugno 2026 e conclusosi in data odierna 18 giugno 2026, sono stati esercitati . 44.066.568 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 18.643.548 Nuove Azioni, pari al 45,7% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,196 (di cui Euro 0,086 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a 3.654.135,41euro.



Alla chiusura del Periodo di Offerta risultano non esercitati 52.381.940 diritti di opzione (Diritti Inoptati), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 22.161.590 Nuove Azioni, corrispondenti al 54,3% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a 4.343.671,64 euro.ù



I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 22 e 23 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati con codice ISIN IT0005712119.



Si ricorda che i Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,196 (di cui Euro 0,086 a

titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale), nel rapporto di 11 Nuove Azioni ogni 26 Diritti Inoptati acquistati.

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