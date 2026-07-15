Milano 10:44
52.649 -0,40%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:44
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Francoforte 10:43
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Cina, Tasso disoccupazione in giugno

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Cina, Tasso disoccupazione in giugno
Cina, Tasso disoccupazione in giugno pari a +5%, in calo rispetto al precedente +5,1% (la previsione era +5,1%).

(Foto: Yung-pin Pao)
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