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Cina, Tasso disoccupazione in giugno
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15 luglio 2026 - 08.30
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Cina,
Tasso disoccupazione in giugno pari a +5%
, in calo rispetto al precedente +5,1% (la previsione era +5,1%).
(Foto: Yung-pin Pao)
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