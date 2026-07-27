Sogefi: nel primo semestre ricavi stabili e redditività in miglioramento

La crisi in Medio Oriente peggiora però la visione sull'intero anno.

(Teleborsa) - Sogefi , gruppo controllato da CIR e attivo nella componentistica per autoveicoli nei settori Aria e Raffreddamento e Sospensioni, nel primo semestre 2026 ha registrato ricavi per 492,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al primo semestre 2025 (+0,4% a cambi costanti, -0,5% a cambi correnti).



L'EBITDA adjusted è salito a 73,8 milioni di euro (15,0% dei ricavi, da 14,3%), mentre l'EBIT adjusted è cresciuto a 36,8 milioni (7,5% dei ricavi), grazie a un miglioramento del margine di contribuzione al 30,2%. L'utile netto si è attestato a 18,7 milioni, in linea con l'anno precedente. Il free cash flow pre-IFRS 16 è salito a 13,2 milioni (da 8,1 milioni), mentre includendo il principio contabile si è attestato a 7,5 milioni, penalizzato dal rinnovo di un contratto di locazione. L'indebitamento netto è sceso a 51,2 milioni di euro (56,3 milioni a fine 2025), o 8,3 milioni escludendo i debiti per diritti d'uso.



A livello geografico, l'Europa (56% dei ricavi) è cresciuta del 5,3% a cambi costanti, Nord America è rimasto stabile, mentre calano Sud America (-6,2%) e Cina (-12,4%). Per settore, le Sospensioni hanno registrato ricavi in lieve flessione (-2,0%), Aria e Raffreddamento è cresciuto del 3,5%.



Sogefi segnala che la visibilità sull'andamento del mercato automotive nei prossimi mesi resta "fortemente penalizzata dalle incertezze che caratterizzano il contesto geo-politico e in particolare la situazione medio-orientale, che potrebbe determinare impatti significativi sugli andamenti macroeconomici" su inflazione, commercio internazionale, supply chain, crescita economica ed evoluzione della domanda. Tenuto conto del fatturato del primo semestre, del peso di Europa e Nord America nel proprio portafoglio e degli attuali tassi di cambio, Sogefi prevede per il 2026 un calo dei ricavi low-single digit e conferma un margine EBIT adjusted "sostanzialmente in linea" con quello del 2025.

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