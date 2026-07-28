Mercedes-Benz, la contrazione delle vendite in Cina pesa sulla trimestrale, abbassa le stime sul fatturato 2026

(Teleborsa) - Mercedes-Benz ha registrato un fatturato di 32,1 miliardi di euro nel secondo trimestre 2026 rispetto ai 33,2 miliardi del corrispondente periodo del 2025 e un EBIT di gruppo di 1,5 miliardi dai precedenti 1,3 miliardi.



La divisione auto ha registrato un EBIT rettificato crollato a 909 milioni nel secondo trimestre (dagli oltre 1,2 miliardi del pari periodo del 2025), corrispondente a un margine di profitto sulle vendite (RoS) rettificato del 4,0% (Q2 2025: 5,1%), in linea comunque con le previsioni dell'azienda per l'intero anno, comprese tra il 3% e il 5%. L'andamento su base annua - spiega l'azienda - riflette l'intensificarsi della pressione del mercato, soprattutto in Cina, un mix di modelli meno favorevole, misure relative al ciclo di vita del prodotto e costi legati alle campagne di lancio, parzialmente compensati dai continui miglioramenti in termini di efficienza.



L'EBIT reported è stato pari a 49 milioni (secondo trimestre 2025 a 783 milioni) e include svalutazioni per 704 milioni relative a investimenti in Cina.



Complessivamente, Mercedes-Benz Cars ha venduto 417.765 veicoli nel secondo trimestre (secondo trimestre 2025, 453.674 veicoli). Le vendite sono aumentate del 4% in Europa e del 10% negli Stati Uniti, dinamiche che hanno parzialmente compensato il calo delle vendite del 30% in Cina. Escludendo il Paese asiatico, le vendite globali di autovetture sarebbero aumentate del 2% annuo.



Mercedes prevede ricavi consolidati leggermente al di sotto rispetto all'anno precedente e ma ha rivisto al rialzo le previsioni per i veicoli elettrificati, che dovrebbero rappresentare dal 23% al 25% delle vendite di auto quest'anno, rispetto al precedente 21%-23%.



Condividi

```