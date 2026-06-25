Iran mette in guardia dal transitare per Hormuz senza autorizzazione: è pericoloso

L'avvertimento

(Teleborsa) - L'Iran ha dichiarato che solo le rotte marittime designate dalle sue autorità sono consentite per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, avvertendo le navi di non utilizzare percorsi alternativi annunciati da altre autorità.



"Poche ore fa, senza preavviso né coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran, alcune autorità hanno annunciato una nuova rotta per il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, che è inaccettabile ed estremamente pericolosa", ha affermato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran (IRGC).



"Si comunica a tutti che l'unica rotta consentita per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz è quella designata dalla Repubblica Islamica dell'Iran - ha aggiunto - La navigazione al di fuori di queste rotte è estremamente pericolosa e vietata, e avvertiamo tutte le navi di evitare rigorosamente qualsiasi movimento al di fuori dei corridoi designati".



L'avvertimento è giunto dopo che il Joint Maritime Information Center (un'organizzazione che funge da collegamento tra le marine militari e il traffico commerciale marittimo) aveva proposto corridoi di navigazione alternativi, chiedendo agli armatori di valutare la possibilità di attraversare lo stretto lungo la rotta meridionale con i transponder accesi. "La rotta di transito meridionale, lungo le acque territoriali dell'Oman, è stata confermata libera da mine ed è la rotta raccomandata", aveva detto in un avviso.



Secondo i dati di tracciamento di MarineTraffic citati da CNBC, i transiti per Hormuz intanto sono triplicati, raggiungendo quota 93 lo scorso fine settimana rispetto allo stesso periodo della settimana precedente, ma rimangono ben al di sotto dei livelli prebellici, quando oltre 100 navi attraversavano lo stretto ogni giorno. MarineTraffic ha inoltre confermato 31 attraversamenti verificati martedì da parte di navi commerciali e cariche di energia.

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