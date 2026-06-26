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Italia, Fiducia imprese in giugno

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Italia, Fiducia imprese in giugno
Italia, Fiducia imprese in giugno pari a 95,2 punti, in aumento rispetto al precedente 94,2 punti.

(Foto: © htganzo / 123RF)
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