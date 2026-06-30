Cyberoo, ricavi a 27,7 milioni e valore della produzione a 31,2 milioni nei 15 mesi al 31 marzo 2026

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo
, PMI innovativa e specializzata in cybersecurity per le imprese e nella gestione integrata del rischio cyber, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio civilistico e la relazione finanziaria annuale consolidata relativa all’esercizio chiuso al 31 marzo 2026, caratterizzato - spiega la società - da una durata eccezionale di 15 mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2026, mentre il dato comparativo al 31 dicembre 2024 si riferisce a un esercizio di 12 mesi.
Pertanto - si legge nella nota dei conti - le variazioni percentuali indicate nel presente comunicato devono pertanto essere lette tenendo conto della non piena comparabilità temporale dei periodi, salvo ove espressamente indicato il riferimento a dati su base omogenea.
Nel periodo il Valore della Produzione
è pari a 31,23 milioni, rispetto ai 25,01 milioni al 31 dicembre 2024; Ricavi delle vendite e prestazioni: 27,71 milioni, rispetto a € 22,84 milioni al 31 dicembre 2024; Ricavi Cyber Security & Device Security: € 22,35 milioni, rispetto a € 17,97 milioni al 31 dicembre 2024. EBITDA
: € 8,56 milioni, rispetto a € 9,72 milioni al 31 dicembre 2024; EBITDA margin
: 27,4%, rispetto al 38,9% al 31 dicembre 2024; Utile netto consolidato
di pertinenza del Gruppo: 2,57 milioni, rispetto a 4,38 milioni al 31 dicembre 2024.
La liquidità complessiva
al 31 marzo 2026 è pari a 17,73 milioni rispetto a € 6,45 milioni al 31 dicembre 2024. La Posizione Finanziaria Netta
risulta pari a -0,84 milioni, confermando una posizione di cassa netta. Il dato, spiega la società, riflette una struttura finanziaria solida, pur in presenza di un ciclo di investimenti rilevante e dell’aumento del debito finanziario lordo.
L’Attivo fisso netto al 31 marzo 2026 ammonta a € 22,52 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2024, principalmente per effetto dell’incremento delle immobilizzazioni immateriali connesse agli investimenti in tecnologie software, intelligenza artificiale, Keatrix, ORBIS e ricerca e sviluppo.
Il Capitale circolante netto
riclassificato al 31 marzo 2026 è pari a € 4,66 milioni, rispetto a € 11,93 milioni al 31 dicembre 2024. Il dato evidenzia un percorso di progressiva razionalizzazione del capitale investito e di maggiore attenzione alla qualità del circolante.Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo
commenta: “I risultati dell’esercizio confermano la capacità di Cyberoo di continuare a crescere nel proprio core business e, al tempo stesso, di rafforzare le direttrici industriali su cui intendiamo costruire il futuro del Gruppo. Chiudiamo un esercizio eccezionale
di 15 mesi con ricavi delle vendite e prestazioni pari a € 27,71 milioni, un Valore della Produzione pari a € 31,23 milioni e un contributo centrale dell’area Cyber Security & Device Security, pari a € 22,35
milioni. Secondo l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, il mercato italiano della cybersecurity è cresciuto del 12% nel 2025. In tale contesto, Cyberoo si posiziona al di sopra delle dinamiche del settore domestico, mentre a livello europeo la crescita risulta in linea con i tassi di sviluppo del mercato. Il risultato è particolarmente significativo in uno scenario macroeconomico e geopolitico complesso
, caratterizzato da minacce cyber sempre più sofisticate e da una crescente attenzione alla resilienza digitale".