Acciaio, Federacciai: produzione in crescita a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, la produzione di acciaio è aumentata del 3,1% rispetto a maggio 2025, attestandosi a 2,0 milioni di tonnellate. Lo rende noto Federacciai.



Nel consolidato dei primi cinque mesi dell'anno, la produzione ha raggiunto 9,6 milioni di tonnellate, registrando una crescita del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.



La produzione di laminati lunghi si è confermata sui livelli dello scorso anno (+0,4%), attestandosi a 1,2 milioni di tonnellate e mantenendosi sui massimi del mese dal 2021. Nel cumulato gennaio-maggio i prodotti lunghi raggiungono 5,8 milioni di tonnellate, con un incremento dell'8,1%.



Prosegue invece la flessione dei prodotti piani, che a maggio hanno registrato un calo del 12,0% su base annua, fermandosi a 732 mila tonnellate. Nei primi cinque mesi dell'anno, la produzione del comparto si attesta a 3,8 milioni di tonnellate, in diminuzione del 7,6%.

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