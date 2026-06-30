Francia, prezzi alla produzione di maggio +0,2% su mese e +3,3% annuo
(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), a maggio 2026, i prezzi alla produzione nell'industria francese sono aumentati leggermente (+0,2% dopo il -2,0% di aprile e il +2,3% di marzo).
I prezzi alla produzione sono nuovamente diminuiti per i prodotti venduti sul mercato interno (-0,3% dopo il -2,0% di aprile), mentre quelli destinati ai mercati esteri sono rimbalzati (+1,3% dopo il -1,8% di aprile).
Su base annua, i prezzi alla produzione nell'industria francese sono aumentati del 3,3% a maggio (dopo il +2,2% di aprile).
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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