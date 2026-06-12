Francia, tasso di inflazione a maggio sale al 2,4% annuo

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di aprile. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento del 2,4% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +2,2% di aprile.



Su base mensile, i prezzi al consumo sono stati confermati a +1%, come nella prima lettura, dopo il +1% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,8% su base annua, confermando la stima preliminare, e in accelerazione rispetto al +2,5% di aprile, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,1%, in linea con la prima lettura (era +1,2% nel mese precedente).



(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

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