Cina: prezzi alla produzione al top in quasi 4 anni, inflazione sotto le attese

(Teleborsa) - I prezzi alla produzione in Cina sono aumentati al ritmo più veloce in quasi quattro anni a maggio, spinti dall'aumento dei costi delle materie prime dovuto alla guerra in Medio Oriente e dal boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale, mentre l'inflazione è risultata inferiore alle stime.



Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato un incremento tendenziale dell'1,2%, dopo il +1,2% del mese precedente, sotto il +1,3% atteso dagli analisti. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo mostrano un calo dello 0,1%, dopo il +0,3% precedente e rispetto al -0,2% atteso.



In netto aumento i prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale del 3,9%, uguale alle attese, a fronte del +2,8% del mese precedente.

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