Giappone, produzione industriale di maggio ancora +0,5% su mese

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale, nel mese di maggio 2026, ha registrato un incremento dello 0,5% su base mensile, in linea ad aprile. Le stime degli analisti indicavano un +0,6%.



Le previsioni a 1 mese indicano, per giugno, una crescita della produzione del 3,7%, mentre quelle a due mesi, per luglio, segnalano stabilità.



Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a -1,7%.



All'aumento mensile della produzione ha contribuito l'incremento delle consegne (+0,6% su mese), mentre calano le scorte (-0,6%).



La ratio delle scorte è pari all'1,8%.



(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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