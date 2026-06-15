USA, a maggio rallenta oltre le attese la produzione industriale, flat la manifattura

(Teleborsa) - Torna a rallentare la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,1% su base mensile, contro la crescita dello 0,3% indicata dal consensus, dopo il +0,9% del mese precedente (rivisto da un preliminare +0,7%).



Su base annua si registra una salita dello 1,67%, dopo il +1,37% del mese precedente (rivisto da un preliminare +1,35%).



La produzione manifatturiera registra una variazione nulla su mese, che si confronta con il +0,7% di aprile (dato rivisto da un preliminare +0,6%).



Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,2%, in linea con le stime degli analisti e leggermente superiore al 76,1% del mese precedente.

Condividi

```