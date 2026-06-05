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Francia, produzione industriale di aprile rallenta meno delle attese a +0,1% m/m

Macroeconomia
Francia, produzione industriale di aprile rallenta meno delle attese a +0,1% m/m
(Teleborsa) - Rallenta meno delle attese la produzione industriale francese nel mese di aprile. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un aumento dello 0,1% su base mensile, risultando al di sopra rispetto al -0,2% delle stime degli analisti e dopo il +1,4% registrato il mese precedente (rivisto da +1%).

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE).



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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