"Gli studenti italiani in Europa": Meloni interviene alla presentazione del piano

investimento da 420 milioni di euro di fondi strutturali europei che - dice la Premier - "decidiamo di destinare a questa sfida. Sono risorse che vogliamo mettere a disposizione per consentire ad almeno 150 mila ragazzi e ragazze italiane"

(Teleborsa) - "Si tratta del più importante programma di formazione linguistica e di mobilità internazionale mai realizzato in Italia per gli studenti delle scuole superiori, un investimento da 420 milioni di euro di fondi strutturali europei che noi decidiamo di destinare a questa sfida, risorse che vogliamo mettere a disposizione per consentire ad almeno 150 mila ragazzi e ragazze italiane di vivere un'esperienza che consideriamo particolarmente importante soprattutto in questo tempo e cioè trascorrere un periodo in un paese europeo, un periodo di studio, di formazione per migliorare la propria capacità ovviamente di parlare una lingua straniera, confrontandosi al contempo con realtà diverse dalla propria". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo, a sorpresa, all’evento “Gli studenti italiani in Europa”, dedicato al piano per il potenziamento dell’apprendimento delle lingue, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.



"Il messaggio che vorrei dare è non considerate questa come una semplice occasione per imparare meglio una lingua straniera, secondo me non è solamente questo, è molto importante ma non è solamente questo vivere e studiare anche solo per qualche settimana, anche solo per qualche mese in un altro paese significa imparare ovviamente ad affrontare situazioni nuove, diventare più autonomi, confrontarsi con persone che hanno abitudini, idee, culture diverse dalla nostra quindi allargare lo spazio della propria mente, della propria capacità di comprensione dell'altro significa acquisire sicurezza, significa imparare a cavarsela, allargare i propri orizzonti e significa per noi arricchire questa comunità perché quando questi ragazzi che parteciperanno al progetto torneranno indietro, porteranno con loro molto più di una lingua straniera meglio conosciuta e meglio parlata porteranno nuove idee, nuove amicizie, una maggiore fiducia in loro stessi. Soprattutto uno sguardo più ampio sul mondo, tutto questo sarà una ricchezza per loro certamente ma lo sarà anche per i loro amici, lo sarà per le loro famiglie, lo sarà per le loro classi lo sarà per l'Italia nel suo complesso".





"Oggi - conclude Meloni - viviamo in un mondo che è sempre più interconnesso le università, il lavoro, la ricerca, le imprese cercano sempre più persone che sono capaci di muoversi nei contesti internazionali e conoscere una lingua, conoscere segnatamente l'inglese ma conoscere una lingua è molto importante però ancora più importante è saper usare quella lingua nella vita reale e questo non si fa solamente imparando quella lingua sui libri di testo, si fa se si riesce a vivere l'esperienza di quella lingua immersa nel contesto in cui quella lingua si parla ed è la ragione per la quale noi abbiamo deciso di investire su questa iniziativa soprattutto perché crediamo che il talento dei nostri ragazzi debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei".

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