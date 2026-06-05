Eventi e scadenze del 5 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 05/06/2026

Appuntamenti:

Phygital Sustainability Expo - Gli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità - Mercati di Traiano, Roma - 7ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato dedicato alla Cultura della Sostenibilità, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Parlamento europeo, la Commissione europea e Sapienza Università di Roma quali partner principali. Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Tajani, Calderone e Ciriani, la vicepresidente del Parlamento europeo Picierno e i messaggi dei ministri Pichetto Fratin e Alberti Casellati (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

XXIV edizione del Public Finance Workshop - Roma - 24ª edizione del Public Finance Workshop della Banca d'Italia, organizzato con il Fondo Monetario Internazionale e l'Università Bocconi. La conferenza riunisce accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la politica economica; si conclude con una tavola rotonda sul tema "Fiscal Policy in an Era of Uncertainty" (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Giustizia) - I ministri della Giustizia dovrebbero concordare una posizione sul nuovo programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e svolgere un dibattito orientativo sulla filiazione. Successivamente la presidenza e la procuratrice capo europea Laura Kövesi forniranno un aggiornamento sullo stato attuale della Procura europea. Durante la colazione i ministri discuteranno dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio

Vertice UE-Balcani occidentali - Tivat, Montenegro - Il vertice sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo António Costa e ospitato dal Presidente montenegrino Jakov Milatovic, con oltre 30 leader europei e balcanici. Il summit avrà come tema "Prosperità condivisa e stabilità dell'UE e dei Balcani Occidentali" e si concentrerà sull'allargamento UE, l'integrazione nel mercato unico e le questioni di sicurezza ed economiche della regione

Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio - Capaccio Paestum - Tema principale dell'evento di Unioncamere è "Europa e Giovani". Parteciperanno esponenti di primo piano del mondo istituzionale, economico e accademico, tra i quali, Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Marco Minniti, Presidente MedOr, Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea (videomessaggio), Antonella Baldino, AD e DG Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Antonio Patuelli, Presidente ABI (in collegamento) (da venerdì 05/06/2026 a sabato 06/06/2026)

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

09:30 - Press Breakfast presentazione REBUILD Expo Italia - Palazzo Touring Club Milan, Milano - Press breakfast di presentazione della prima edizione italiana del format fieristico europeo dedicato all'innovazione nel mondo delle costruzioni e dell'edilizia avanzata, in programma dal 17 al 19 novembre 2026 presso Rimini Expo Centre, con un focus sulle principali tendenze che stanno trasformando il settore delle costruzioni. Interverranno Gema Travería, direttrice di REBUILD Expo Italia, e Fabio de Santis, Direttore Event & Conference Division di IEG

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini, Sala degli Arazzi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla consegna dei riconoscimenti per Premio Made in Italy Sostenibile

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni alla cerimonia per la Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Reggio Calabria, assisterà alla cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri

15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Vertice UE-Balcani occidentali - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al vertice UE-Balcani occidentali, che si terrà a Tivat (Montenegro)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

B.F - Assemblea: Bilancio

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Bilancio

Olidata - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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