Caleffi, Costantini nuovo cfo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Caleffi ha nominato, con decorrenza immediata, Gaetano Costantini quale nuovo Group Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



Costantini, dottore commercialista e revisore dei conti, - riporta un comunicato - ha maturato una consolidata esperienza nelle aree amministrazione, finanza e controllo e nel supporto di progetti di sviluppo e crescita delle imprese, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità anche in gruppi internazionali.



Sulla base delle informazioni a disposizione, ad oggi, Costantini non risulta titolare di azioni ordinarie della società.

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