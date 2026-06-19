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Caleffi, Costantini nuovo cfo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Finanza
Caleffi, Costantini nuovo cfo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Caleffi ha nominato, con decorrenza immediata, Gaetano Costantini quale nuovo Group Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Costantini, dottore commercialista e revisore dei conti, - riporta un comunicato - ha maturato una consolidata esperienza nelle aree amministrazione, finanza e controllo e nel supporto di progetti di sviluppo e crescita delle imprese, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità anche in gruppi internazionali.

Sulla base delle informazioni a disposizione, ad oggi, Costantini non risulta titolare di azioni ordinarie della società.
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