Itway passa in perdita per 743 mila euro nel 2025. Ricavi +20%

(Teleborsa) - Itway , società quotata su Euronext Milan e a capo del Gruppo leader nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione

di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing e big data, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 70 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto al 2024.



Gli indici reddituali registrano un rallentamento: il Margine operativo lordo (EBITDA) vede una tenuta ed è pari a circa 2,1 milioni di euro (circa 2,3 milioni nel 2024) che rettificato di una posta straordinaria di circa 0,2 milioni, porterebbe l'EBITDA adj. a 2,3 milioni; il Risultato operativo (EBIT) è positivo per circa 900 mila euro, ma in diminuzione rispetto al 2024. Il risultato netto dell'esercizio è pari a -743 mila euro (+465 mila nell'esercizio precedente). L'incremento dei costi è principalmente legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale che continua a crescere dal 2023 (oltre il 130% cumulato) e dei collaboratori. Il numero degli addetti passa da 89 unità (31 dicembre 2023) a 137 unità (31 dicembre 2025).



Gli elementi essenziali del piano industriale 2026-2029 approvato dal CdA, sono: 1) Valorizzazione, crescita e consolidamento della Business Unit (BU) Cyber Security Products VAD + PS; 2) Valorizzazione, crescita e sviluppo delle Business Unit (BU) Cyber security & Cyber Resiliency, Cyber safety e Data science grazie anche ai recenti sviluppi sul progetto IPAC; 3) Autofinanziamento, anche attraverso l'incasso, progressivo dei crediti vantati nei confronti delle controllate Grecia e Turchia, alla data pari a circa 2 milioni di euro; 4) Ricorso al sistema creditizio per finanziare gli investimenti effettuati e previsti nelle Business Unit (BU) Cyber security & Cyber Resiliency, Cyber safety. (SIMEST erogazione di 1,43 milioni di euro e ulteriori erogazioni da parte di altri istituti); 5) Ulteriori strumenti di finanza strutturata a supporto della crescita. È prevista la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare l'attribuzione di una delega al CdA ad aumentare a richiesta, a pagamento, in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione, il capitale sociale per un importo massimo di 5 milioni di euro e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant fino allo stesso ammontare, entro un periodo di 5 anni; 6) Regolarizzazione dei debiti scaduti, anche facendo ricorso, per i debiti tributari, a forme di regolarizzazione mediante rateazione, così come previsto dalle norme vigenti.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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