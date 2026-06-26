Misitano & Stracuzzi chiude 2025 in leggera perdita, ricavi salgono a 86 milioni di euro

(Teleborsa) - Misitano & Stracuzzi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, ha chiuso il 2025 con ricavi di vendita pari a 85,9 milioni di euro, in crescita del 17,9% rispetto all'esercizio precedente (72,8 milioni), trainata dall'incremento dei volumi. L'EBITDA si è attestato a 3,5 milioni di euro, evidenziando una significativa riduzione rispetto al periodo precedente, come già segnalato in precedenti comunicazioni al mercato; l'EBITDA margin si è attestato al 4,1%, rispetto al 21,4% dell'esercizio 2024, risentendo del significativo incremento dei costi delle materie prime, solo parzialmente trasferito ai prezzi di vendita. Il risultato consolidato è negativo per 243 mila euro (utile di 8,9 milioni al 31 dicembre 2024), con un utile per Misitano & Stracuzzi S.p.A. di 96 mila euro.



La PFN a debito si attesta a 40,9 milioni di euro (19,5 milioni al 31 dicembre 2024), principalmente per il cash-out generato dai capex relativi ai nuovi stabilimenti produttivi. Le disponibilità liquide a fine periodo sono pari a 16 milioni di euro (24,1 milioni al 31 dicembre 2024). Il Capitale Circolante Netto (CCN) è stato pari a 37,9 milioni di euro (37 milioni nel 2024) mentre il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è pari a 31,8 milioni di euro (35,5 milioni al 31 dicembre 2024).



Misitano & Stracuzzi ha sottolineato che le interlocuzioni con gli istituti finanziatori si trovano in una fase avanzata e gli amministratori ritengono ragionevole il positivo completamento del processo di finalizzazione della manovra.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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