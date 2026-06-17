Giappone, saldo bilancia commerciale di maggio vira a -378,7 miliardi di yen
(Teleborsa) - Peggiora la bilancia commerciale del Giappone nel mese di maggio 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 378,7 miliardi di yen. Il dato si confronta con un surplus di 299,3 miliardi di aprile (rivisto da 301,9 miliardi). Le attese degli analisti indicavano un deficit commerciale di 564,6 miliardi.
In termini di volumi, l'export segnala una crescita tendenziale del 17% a 9.511,5 miliardi di yen, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 12,5% a 9.890,2 miliardi di yen.
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