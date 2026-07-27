Prime Days 2026, richieste BNPL in Italia in crescita dell'11,3%

L'Osservatorio sul Credito di Experian rileva un importo medio di 216 euro (+8,6% su anno). Spinta da Gen Z, uomini e consumatori nati all'estero

(Teleborsa) - Le richieste di Buy Now Pay Later (BNPL) registrate in Italia durante i quattro giorni di offerte Amazon Prime Days, dal 23 al 26 giugno 2026, sono cresciute dell'11,3% rispetto alla stessa iniziativa del 2025. Il dato emerge dall'Osservatorio sul Credito di Experian, secondo cui nei giorni promozionali la media giornaliera delle richieste è risultata superiore dell'1,8% rispetto al resto del mese di giugno. L'importo medio richiesto si è attestato a 216 euro, in aumento dell'8,6% sui 199 euro dell'edizione precedente.



La crescita interessa tutte le aree geografiche e tutte le fasce d'età, con dinamiche differenziate. La base dei richiedenti resta composta in maggioranza da donne (54,5%) e Millennial, tra i 31 e i 45 anni (36,2% del totale), ma i ritmi di incremento più elevati riguardano la Generazione Z (18-30 anni), in aumento del 15,8% e ora al 31,3% del totale, e gli uomini (+13% contro +10% delle donne). Nei giorni di offerte la media giornaliera di ricorso al BNPL da parte degli uomini è risultata superiore del 4,2% rispetto ai giorni precedenti, mentre per le donne non si registrano scostamenti dalla norma mensile. All'interno della Gen Z, la componente maschile cresce del 19,7%.



Sul piano territoriale, il Sud conserva la quota più elevata di richieste (40,1% del totale, +9% su anno), mentre il Nord Est segna l'incremento più marcato (+21,5%) pur restando l'area con la quota più bassa (13,5%). Nord Ovest e Centro crescono entrambi intorno al 10%.



Gli importi medi mostrano differenze per genere, area e generazione: gli uomini richiedono in media 262 euro contro i 177 euro delle donne, che però registrano una crescita del 19,4% (dai 148 euro dello scorso anno) contro il +1% degli uomini. Al Nord l'importo medio è di circa 226 euro (+15%), al Centro 197 euro (+15%), al Sud 192 euro (+1,6%). Per fasce d'età, la Gen Z si colloca a 189 euro (+4,5%), i Millennial a 200 euro (+13%), la Gen X (46-61 anni) a 246 euro (+14%), i Baby Boomer (62-80 anni) a 409 euro (+38%); gli over 80, pari allo 0,2% dei richiedenti, arrivano a 570 euro.



I consumatori nati all'estero rappresentano il 15,7% dei richiedenti e segnano la variazione più elevata dell'analisi: +21,8% sui Prime Days 2025, contro il +9,5% dei consumatori italiani. In questo segmento le donne sono il 54% degli utenti, ma la crescita è guidata dagli uomini (+29,1%); l'importo medio è di 231 euro, contro 211 euro degli italiani.



"I dati dei Prime Days 2026 ci offrono uno spaccato preciso di come si sta evolvendo il comportamento di acquisto in Italia: il BNPL non è più uno strumento di nicchia, ma piuttosto una leva integrata nelle decisioni di spesa, amplificata in occasione di grandi eventi commerciali," dichiara Mauro Fiorentino, Chief Commercial Officer di Experian Italia, che aggiunge "la crescita trasversale per area geografica, fascia d'età e provenienza, dimostra che il credito digitale sta raggiungendo un'utenza sempre più ampia e diversificata. È un segnale positivo, che va accompagnato da strumenti adeguati di analisi del rischio e prevenzione delle frodi, per garantire che questa espansione avvenga in modo sostenibile per consumatori e operatori".

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