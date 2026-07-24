Abusivismo finanziario, Consob oscura 24 siti: totale sale a 1.793

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 24 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 10 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 14 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Umex Gain" (sito https://umexgain.com); "RS Invest" (sito https://rsinvestlimited.com); "White Arrow" (sito https://white-arrow.org); "Strath Well" (sito https://strath-well.com); "Auclimited" (sito https://auclimited.cc); "Walton Market" (sito https://waltonmarketltd.com); "SRINVA" (sito https://srinvaltd.com); "BalanzFX" (sito https://balanzfx.com); "Advantcrest" (sito www.advantcrest.com); "Nova Trade" (sito https://nova-trade.com); "Cervo Rendisco" (siti https://cervorendisco.com, https://cervo-rendisco.com, https://cervo-rendisco.net, https://cervo-rendisco.site, https://cervorendisco-ai.com, https://cervorendiscoia.com, https://cervo-rendiscoia.com, https://cervorendisco-it.click); "Flandenzo" (siti https://flandenzo.com, https://flandenzoia.net, https://flandenzo-it.org, https://flandenzoia.com); "Corona Fondenza" (siti https://coronafondenza.com e https://corona-fondenza.net).



Sale, così, a 1.793 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 233 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR in merito all'oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.

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