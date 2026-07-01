Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un +0,02%.

Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8096 con primo supporto visto a 0,8069. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,806.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```