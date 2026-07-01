Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un +0,02%.
Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8096 con primo supporto visto a 0,8069. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,806.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)