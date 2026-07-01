Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 30 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.244,7 e primo supporto individuato a 14.130,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.358,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)