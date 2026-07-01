Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 30 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.244,7 e primo supporto individuato a 14.130,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.358,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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