Bending Spoons lancia IPO sul Nasdaq: range di prezzo tra 26 e 28 dollari per azione

L'azienda italiana punta a raccogliere oltre 900 milioni di dollari.

(Teleborsa) - Bending Spoons, azienda tecnologica italiana leader nel settore delle app consumer, ha annunciato oggi il lancio della propria offerta pubblica iniziale (IPO) sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "BSP". L'offerta riguarda complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte direttamente da Bending Spoons e 23.572.375 dagli azionisti venditori. Il prezzo è attualmente stimato in una forchetta tra 26 e 28 dollari per azione, che implica una raccolta primaria da parte della società compresa tra 894 e 963 milioni di dollari circa.



Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 5.244.026 azioni da Bending Spoons e 3.451.626 dagli azionisti venditori al prezzo dell'IPO, per un totale potenziale di oltre 8,6 milioni di azioni aggiuntive.



Fondata a Milano, Bending Spoons è diventata uno dei gruppi tecnologici a più rapida crescita in Europa grazie a un modello basato sull'acquisizione e ottimizzazione di app consumer (tra cui Evernote, Splice e Meetup) attraverso un approccio data-driven e AI-driven alla gestione del portafoglio.



La quotazione al Nasdaq rappresenta un passaggio di rilievo per l'ecosistema tech italiano, trattandosi di una delle IPO più significative mai realizzate da una società tecnologica europea sulla piazza americana.

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