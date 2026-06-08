Bending Spoons fa domanda alla SEC per quotazione al Nasdaq

(Teleborsa) - L’azienda tecnologica Bending Spoons ha annunciato lunedì di aver depositato pubblicamente una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") relativa a una proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie.



Le tempistiche dell'offerta, il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta non sono ancora stati determinati.



Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "BSP".



Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'offerta.



L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, inclusa l’efficacia della dichiarazione di registrazione, e non vi è alcuna garanzia circa se e quando l'offerta verrà avviata o completata, né in merito alle dimensioni, al prezzo o agli altri termini definitivi dell'offerta. L'offerta sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto.







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